Marc Coucke, le président du KV Ostende, l'affirme: "On peut chatouiller le Standard sur la durée"

Président du KV Ostende depuis 2013, Marc Coucke continue d’investir dans le club de son coeur et confirme qu’il compte se faire sa place parmi les grandes écuries du championnat de Belgique. Ostende serait-il le plus petit des grands clubs ? « Ou le plus grand des petits clubs, je ne sais pas (il rit), mais la comparaison me plaît. Élément réjouissant pour tout le foot belge, le G5 s’élargit, on perçoit un nivellement par le haut. Voyez nos résultats sur la scène européenne ! », nous réplique-t-il.

Il imagine encore le club côtier grandir dans un avenir proche face aux habitués de la Jupiler Pro League : « On peut aujourd’hui parler d’un G3 en tête du championnat, avec le Club Brugeois, Anderlecht et La Gantoise. Puis il y a un subtop, de quatre-cinq équipes. Nous en faisons partie, ce qui peut paraître incroyable quand on mesure d’où nous venons », confie-t-il. « À terme, nous pouvons avoir l’ambition de chatouiller durablement des clubs tels que le Standard ou Genk, qui disposent de budgets d’une vingtaine de millions. Le nôtre est pour l’instant un peu inférieur (16-17 millions d’euros). Mais si nous pouvons le densifier encore, avec un bon groupe et des infrastructures remises à neuf, cet espoir deviendra un projet concret. »

> Découvrez notre entretien complet avec Marc Coucke sur la finale de la Coupe de Belgique, son amour pour Ostende, le coach du KVO, et ses investissements dans le football régional, dans nos éditions sportives de ce samedi 18 février et dans nos nouvelles éditions digitales du groupe Sudpresse (à découvrir pendant un mois gratuitement).