N'espérez pas un long week-end au soleil: on annonce même du brouillard givrant et des routes glissantes…

Des éclaircies feront ensuite leur apparition, surtout dans les régions situées le long de la côte et de la frontière française. Il soufflera un vent faible à parfois modéré de secteur sud-ouest dans l’ouest du pays. Ailleurs, ce vent sera plutôt faible de directions variées. Les maxima atteindront 4 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés dans l’ouest.

Des éclaircies plus nombreuses caractériseront la soirée et le début de nuit. « En seconde partie de nuit, des bancs de brume ou de brouillard givrant pourront à nouveau se former dans le sud-est du pays, ce qui pourra localement rendre les routes glissantes », met en garde l’IRM. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, virant ensuite au sud-ouest. Les minima seront compris entre +1 et +4 degrés en basse et moyenne Belgique, et entre 0 et -4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse.

De dimanche à jeudi, des perturbations traverseront régulièrement le pays. Le ciel sera donc souvent nuageux et pluvieux, accompagné de maxima toujours proches de 10 degrés. Quant au vent, il sera plus soutenu à partir de mercredi.

Vendredi, la grisaille persistera et le temps restera venteux et pluvieux. Il fera par ailleurs plus frais, avec des maxima de 6 ou 7 degrés dans le centre.