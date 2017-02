Caterpillar: l'incendie de la chargeuse sur pneus risque de torpiller les négociations

« La marmite est sous pression. On joue avec nos nerfs. Cette fermeture, on ne l’a pas voulue. On la subit ! Nos emplois sont sacrifiés pour enrichir les actionnaires. Et on devrait dire merci peut-être… », peste Luigi. Depuis plusieurs semaines, la colère gronde. Avec, parfois, des débordements. Comme celui qui s’est encore produit ce vendredi.

Mais ce nouvel incident risque d’être rédhibitoire aux yeux de Caterpillar. Après le premier « épisode », la SARL Caterpillar Genève s’était fendue d’une mise en demeure. Elle enjoignait Gosselies de rétablir la sécurité sur le site et de reprendre la production et les expéditions de machines à un rythme soutenu, dans les 15 jours. Faute de quoi, elle menaçait de mettre terme, dans un délai de 30 jours, au contrat commercial qui la lie à l’usine carolo. Plus de commande, plus de travail, mais aussi plus de lien. Caterpillar Belgique serait alors au pied du mur, tenue de financer le départ des travailleurs sur fonds propres.

Ce second incendie est-il le geste de trop ? Va-t-il précipiter l’épilogue ? Brider ou même sceller l’enveloppe sociale ? L’avenir le dira. On peut en tout cas redouter que Caterpillar durcisse sa position…

