Près des yeux, près du cœur: les Belges préfèrent chercher l'amour… dans leur propre province!

Et vous, où avez-vous trouvé l’âme sœur ? Dans votre rue, votre commune, votre province… ou bien plus loin ? La direction générale des statistiques vient de publier ses derniers chiffres : qui vit avec qui en Belgique ?

Et visiblement, en Flandre, on ne cherche pas l’amour très loin. Au 1er janvier 2016, près de 8 personnes sur 10 provenant de Flandre occidentale vivaient avec un partenaire également né dans cette province. Les habitants des autres provinces de Flandre se montrent aussi assez casaniers quand il s’agit d’amour. Les habitants natifs des provinces d’Anvers (75 %), du Limbourg (74 %) et de Flandre orientale (73 %) ont en effet souvent trouvé l’âme sœur avec des personnes également issues de la même région. Et en Wallonie ? Liège est la province wallonne dans laquelle les personnes cohabitent le plus souvent avec un partenaire trouvé dans la même province (72 %). Elle est suivie par le Hainaut (66 %) et le Luxembourg (59 %).

