Charleroi: 500 arrestations en 7 mois en centre-ville

Plus de 500 arrestations effectuées sur sept mois en centre-ville, depuis juin 2016 : c’est l’un des résultats obtenus par la police de Charleroi, au-travers de ses opérations de sécurisation prioritairement ciblées sur la ville-haute.

Le 12 juin 2016, la Ville de Charleroi et la zone de police locale lançaient un plan d’action visant à mener des opérations de sécurisation prioritairement ciblées sur la ville-haute. C’est que la situation de ces quartiers justifiait en effet une série de mesures drastiques pour lesquelles la majorité politique avait dégagé une enveloppe de 900.000 euros.

Cette enveloppe, permise grâce à la réforme du Service régional d’Incendie a permis le paiement d’heures supplémentaires aux effectifs de police sur base volontaire.

Et l’insécurité remontait d’un cran, en octobre de cette même année 2016, avec un homicide perpétré en plein boulevard Jacques Bertrand, un Conseil zonal de sécurité extraordinaire a immédiatement arrêté une série de mesures. Parmi celles-ci, avaient notamment été retenus le contrôle des logements déclarés insalubres et la vigilance accrue autour des heures de fermeture des tabacs shops, phone shops et DVD shops.

Forcément, avec l’enveloppe qui avait été débloquée, à hauteur de 900.000 euros, les résultats sont là, tels que présentés par le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette et le chef de la zone de police Philippe Stratsaert ce vendredi après-midi. Depuis juin 2016, 7.752 personnes ont été contrôlées, de même que 5.942 véhicules.

« Et déjà 514 arrestations ont été effectuées par nos services, rien qu’en intra-muros », complète le commissaire Stratsaert.

