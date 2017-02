Une start-up carolo innove avec ses pochoirs de rue

Pour les deux compères, il était primordial de miser sur l’originalité et le jamais vu, alors quoi de mieux que le « Clean tag » ? « C’est ce que l’on appelle des pochoirs de rue. Les clients peuvent choisir un logo et un texte que nous allons ensuite découper dans une plaque d’aluminium. Une fois la plaque prête, on la place sur le sol et on passe un coup de nettoyeur haute pression », nous explique François. Et ces marquages avaient étonné plusieurs passants du Boulevard Tirou puisque Eco’Street était chargée de la publicité du salon « Mind and Market » qui se déroulait le 9 février dernier à Charleroi Expo.

