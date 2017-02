Après un carjacking à Thiméon, quatre jeunes sous mandat d'arrêt

Stevens, Logan, Benjamin, Johnny. Ils ne passeront pas à la postérité pour leur intelligence… Voleurs, débiles et maladroits sont des qualificatifs qui leur colleront à la peau ! Depuis jeudi soir, ils sont en détention préventive. Inculpés de carjacking et de tentative de carjacking. Avec toutes les circonstances aggravantes possibles et imaginables, même celle de s’être fait passer pour des policiers…

Mais qu’est-ce qui leur est passé par le crâne ? Même eux doivent se poser la question à l’heure qu’il est. Un carjacking mercredi soir à Thiméon suivi d’une tentative de carjacking jeudi matin à Luttre. Et une interpellation dans la foulée, alors qu’ils descendaient du train à Charleroi-Sud ! On en sait désormais un peu plus sur les carjackeurs nous nous parlions hier.

Une belle voiture

Mercredi soir, Stevens, Logan, Benjamin et Johnny circulaient dans la camionnette de l’un d’entre eux à Thiméon. C’est là qu’ils ont croisé une Mercedes 220 CDI. « Une belle voiture, ce serait sympa de faire un tour ! », se sont-ils dit. Alors, quand ils l’ont recroisée un peu plus tard, vers 23h30, ils ont pris ça pour un signe du destin, enclenchant le feu bleu qui se trouvait dans la camionnette. Le conducteur de la Mercedes, un homme de 46 ans, a cru être en présence de policiers et il s’est arrêté. Deux des carjackeurs sont alors descendus et l’ont menacé d’une arme pour s’emparer de la berline allemande…

Ils ont roulé avec, une partie de la nuit, chacun prenant le volant à son tour, à faire un peu de gymkhana dans les champs environnants. Mais être au volant d’un bolide ne permet pas forcément de devenir un as de la boîte automatique… Les quatre andouilles ont fini par s’embourber dans un champ. Et, comme ils avaient vu « Les experts », ils ont décidé de vider l’extincteur dans l’habitacle pour effacer leurs traces.

Une tentative

Ils ont finalement été interpellés jeudi matin à la gare de Charleroi, après une tentative de carjacking à la gare de Luttre. Un témoin les a vus monter dans le train en direction de la métropole sambrienne. Interpellés par la police des chemins de fer, prévenue par la police de la zone Brunau (Fleurus, Les Bons Villers, Pont-à-Celles), ils ont finalement été présentés jeudi soir à la juge d’instruction Jacqueline Léonard. Elle les a inculpés de vol avec violence, la nuit, à plusieurs, avec l’utilisation d’un véhicule, d’une arme et avec la circonstance -assez rare- de s’être fait passer pour des policiers avec le feu bleu !

Les quatre, qui reconnaissent avoir été présents sur place mais ont du mal à admettre la paternité de l’idée du carjacking, comparaîtront mardi prochain devant la chambre du conseil de Charleroi. C’est elle qui décidera de la prolongation ou non des mandats d’arrêt à leur charge.