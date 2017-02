Une voiture tente de faucher une femme et lui roule sur la jambe à Liège: les enquêteurs recherchent deux jeunes filles

Le parquet de Liège nous demande de publier l'appel à témoins suivant:

« Le samedi 7 janvier à 03h00 du matin, un véhicule foncé a tenté de renverser une femme âgée de 43 ans alors qu'elle se trouvait à l'arrêt de bus situé Place du Congrès, dans le quartier Outremeuse, à Liège.

Pour éviter la voiture, la victime s'est jetée sur le côté mais le véhicule lui a roulé sur la jambe avant de prendre la fuite.

Deux jeunes filles sont venues en aide à la victime. Une d'elles a fait appel à un taxi à l'aide de son GSM. La victime et les deux jeunes filles sont montées à bord du taxi et ont été déposées rue Pirnay à Liège.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs demandent à ces jeunes filles de se manifester.

Si vous êtes ces jeunes filles ou si vous reconnaissez ce véhicule ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu. »