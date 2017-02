Standard-La Gantoise (1-1): mathématiquement, les Rouches peuvent quasiment faire une croix sur les Playoffs 1

Le Standard et La Gantoise se sont quittés sur un partage 1-1, dimanche, dans le cadre de la 27e journée de la Jupiler Pro League. Stefan Mitrovic (51e) a répliqué au but d’ouverture d’Orlando Sa (44e). Les deux équipes restent hors du top-six.

Ce match entre le neuvième et le huitième était capital dans la course aux playoffs I. Le début de rencontre était dès lors nerveux. Porté par son public, et notamment par les Ultras Inferno qui ont déployé « le plus grand tifo jamais vu en Belgique » pour fêter leur 20e anniversaire, le Standard prenait le match à son compte. Belfodil avait par deux fois l’occasion d’ouvrir le score, mais butait à chaque fois sur Kalinic (8e et 21e).

Le Standard débloquait la situation en fin de première mi-temps. Dossevi centrait de la droite, Orlando Sa reprenait en demi-volée sans laisser la moindre chance à Kalinic (1-0, 44e). La Gantoise avait tout de suite l’opportunité d’égaliser. Sur les suites d’un corner, Gigot pouvait reprendre en excellente position, Gillet repoussait d’un réflexe époustouflant (45e+1).

En seconde période, Asare envoyait un long ballon dans la surface, le cuir arrivait à Mitrovic dont le tir trompait Gillet (1-1, 51e). Les deux équipes avaient tour à tour l’occasion de prendre les commandes. Sa, de la tête, manquait de peu le cadre (59e). Le Portugais arrivait ensuite un rien trop tard pour pousser dans le but un centre-tir de Belfodil (71e). Entre les deux, Gillet s’était interposé sur une frappe de Milicevic (69e).

Le score restait de parité jusqu’au bout

À trois journées de la fin, le Standard (37 points) et La Gantoise (41 points) sont toujours en dehors du top-six, derrière Charleroi (6e, 43 points) et Genk (7e, 41 points), qui s’affrontent dimanche à la Luminus Arena (20h00).

Le Standard, qui attend la décision de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) concernant le match interrompu à Charleroi, jouera une dernière cartouche la semaine prochaine en recevant Malines (5e, 44 points), entraîné par Yannick Ferrera, à la tête des ’Rouches’ en début de saison.