Division 1: Eupen assure son maintien en dominant Courtrai, Mouscron s'enfonce encore un peu plus

L’Excelsior Mouscron a subi une nouvelle défaite, ce samedi, lors de la réception de Waasland-Beveren au Canonnier (1-2) pour la 27e journée de Jupiler Pro League. A trois journées de la fin, les Hurlus sont derniers et comptent quatre points de moins que Westerlo. Quant à Eupen, il s’est imposé 1-0 face à Courtrai et a presque assuré son maintien en D1A.

L’équipe de Mircea Rednic, défaite lors des deux dernières rencontres, a pourtant bien commencé la partie. Peu avant la demi-heure, Nathan Kabasele a ouvert le score sur une rapide reconversion offensive (1-0, 26e). Mais juste avant le repos, Waasland-Beveren a coupé les jambes hennuyères en revenant à la marque sur un penalty concédé par Dino Arslanagic et transformé par Rudy Camacho (1-1, 45e+3).

Belga

Moins en jambes dans le second acte, Mouscron a fini par plier. L’ancien ailier français de l’Excel Steeven Langil, lancé sur son flanc gauche, a piqué dans l’axe avant d’envoyer une frappe enroulée dans le but de Matej Delac (1-2, 81e).

Il reste donc trois matches aux Mouscronnois, 16e avec 4 points de retard sur Westerlo (battu 1-2 par Bruges vendredi), pour se sauver. Ils doivent encore aller à La Gantoise avant de recevoir le Standard et de se déplacer à Courtrai.

6/6 pour Eupen

Eupen, qui restait sur une victoire acquise dans les derniers instants à La Gantoise la semaine dernière, accueillait Courtrai au Kehrweg. Les Pandas, globalement plus dominateurs, se sont montrés dangereux les premiers avec une frappe d’Henry Onyekuru arrêtée par Michail Sifakis (14e).

Le match a alors tourné à la 75e, quand Anthony Van Loo a écopé de son second carton jaune. Cinq minutes plus tard, le Sénégalais Moussa Wagué a marqué le seul but de la rencontre. Posté à l’entrée de la surface, il a bénéficié d’un coup franc de Luis Garcia subtilement joué en retrait (1-0, 80e).

Les germanophones sont désormais 13es avec 27 points, soit 9 de plus que Mouscron. Le maintien est donc à 99,9% acquis.