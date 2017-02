Charleroi: le Cinépointcom envahi par les souris

C.D.

Se retrouver nez à nez avec une souris, ce n’est jamais très agréable… D’autant plus si cela se fait en plein milieu d’un film. Plusieurs clients se sont dernièrement plaints sur les réseaux sociaux d’avoir croisé de tels rongeurs dans les salles du Cinépointcom. Kevin et Kelly ont notamment fait la malencontreuse rencontre pas plus tard que ce mardi.