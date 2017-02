Les chiffres fous d'une mission inutile: 350.000 euros claqués pour rester maximum 5 heures en Antarctique

Ce vendredi matin, une équipe belge quitte Bruxelles direction la station polaire Princesse Elisabeth, cette station située en Antarctique. Cette équipe sera constituée de 8 personnes, 7 Belges et un Néerlandais. L’équipe belge comprendra des représentants des Affaires étrangères, du SPF Environnement, de Belspo (la politique scientifique belge) et de la Défense, comme on nous l’a précisé hier au cabinet d’Elke Sleurs (N-VA), secrétaire d’État à la politique scientifique.

Problème : ainsi que l’a relevé notre confrère L’Écho, cette petite virée au pôle Sud coûtera 230.000 euros, selon le chiffre délivré mercredi par la ministre elle-même au Parlement. Un chiffre qui pourrait même dépasser les 300.000 euros, selon la Fondation polaire internationale (IPF). À l’IPF, basée à Bruxelles, on argue que les 230.000 euros avancés par la ministre ne comprennent pas divers frais. Le député Écolo Marcel Cheron, qui a interpellé M me Sleurs mercredi, a calculé pour nous une fourchette de prix, entre 250.000 et 350.000 euros, « hors coût de préparation et les salaires et frais divers des inspecteurs concernés. »

Visite éclair

Et compte tenu des heures de vol des pilotes, des disponibilités des pistes (on est en Antarctique), la mission devrait ne durer qu’entre 3 et 5 heures ! 350.000 euros pour 5 heures d’inspection, on peut parler d’une « visite d’observation éclair », comme le dit M. Cheron.

