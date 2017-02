Thiméon : un automobiliste carjacké par des faux policiers

Le conducteur d’une Mercedes C220, âgé de 46 ans, a été dépassé par une voiture munie de feux bleus. Deux hommes en sont sortis et ont brandi des armes de poing, donnant l’ordre à leur victime de s’extraire de l’habitacle. L’homme s’est exécuté et a été délesté de son sac. L’un des auteurs a pris sa place derrière le volant et a pris la fuite. Les deux véhicules ont disparu dans la nature.

Avertie des faits, la police locale de la zone Brunau a acté la plainte de la victime. Une enquête est ouverte.