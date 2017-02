Une boulangerie et une friterie braquées dans la même journée à Gerpinnes

Un individu a fait irruption dans la boulangerie de la rue Armand Histace à Gerpinnes, mercredi vers 15h40. Muni d’un couteau, l’auteur a menacé la préposée et réclamé 300 euros. La victime lui a tendu deux billets de 50 euros et un de 20. Le malfrat s’en est contenté et a pris la fuite dans une direction inconnue.

Vers 20h10, un autre braquage a été commis dans une friterie de la rue de Villers à Acoz (Gerpinnes). En l’absence de clients, un homme a une fois de plus menacé la préposée en lui déclarant : « Je ne te veux pas de mal, je veux juste l’argent ». Il a quitté les lieux avec un butin indéterminé.

Avertie des faits, la police locale de la zone Germinalt s’est rendue à chaque fois sur place et a ouvert une enquête. Les deux vols à main armée pourraient être liés.