Felice Mazzù, invité des Enfants de Chœur: "Je vous écoute parfois pour préparer mes matches" (vidéo)

Pascal Scimé et Felice Mazzù entourés de l’équipe des Enfants de Chœur.

À deux pas de Charleroi, dans le somptueux cadre de la Distillerie de Biercée, où a eu lieu l’enregistrement de l’émission qui sera diffusée sur Vivacité ce dimanche à 9h, Felice Mazzù s’amuse des blagues des « Enfants de Chœur » sur la fameuse « tournée minérale ». « Visiblement, ce n’est pas votre truc, cette tournée », lui lance-t-on à la vue de la pinte qu’il tient dans sa main. « C’est vraiment exceptionnel, je discute avec un ami d’enfance », reprend-il, alors qu’il est aussi accompagné par sa compagne Julie.

Dix minutes plus tard, le coach et le journaliste de Vivacité Pascal Scimé sont conviés dans une pièce pour déguster un buffet froid en attendant la fin du premier enregistrement. La troupe des « Enfants de Chœur » finit par débarquer. « J’écoute parfois votre émission le matin pour préparer les matches. Cela me détend », leur lance Mazzù. « C’est peut-être ce qui peut expliquer certains mauvais résultats », plaisante-t-il avec Scimè. Le Carolo semble un peu appréhender le moment de monter sur scène. « Mais ça ne peut qu’aller, Felice est un bon client », rassure le journaliste de la RTBF.

