Emmanuel Macron attaque ceux qui veulent "instrumentaliser" ses propos sur la colonisation

Concernant le passé colonial français, « il est temps de laisser le passé… passer. Sans repentance, et j’ai toujours été clair sur ce point, et sans refouler aussi », affirme le candidat à l’élection présidentielle dans cette vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux.

« Et je ne céderai rien à tous les responsables politiques qui aujourd’hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes », ajoute-t-il.

Sans revenir sur ses propos, mais sans les renouveler, le candidat affirme avoir tenu « un discours de vérité et de complexité » pour « clôturer le deuil » de la guerre d’Algérie.

« Il est temps de clôturer ce deuil. Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. C’est ce discours de vérité et de complexité que j’ai toujours tenu et que je tiens aujourd’hui », affirme-t-il.

Le candidat d’En Marche !, bien placé selon les sondages pour remporter la présidentielle, adresse toutefois plusieurs messages, aux anciens combattants de la guerre d’Algérie et aux pieds-noirs ayant dû quitter le pays en 1962.

« Mes propos n’étaient pas destinés contre vous, en rien. C’était simplement reconnaître une responsabilité de l’État français et nous ne devons pas nous dérober », dit-il.

Pour Emmanuel Macron, « la colonisation a introduit une modernité par effraction » et « des dizaines de milliers d’instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l’Algérie ».

Quant aux pieds-noirs, ils « ont été les victimes de la politique algérienne de la France avant comme après la guerre : une colonisation à sens unique ne leur a pas laissé d’autre issue que de quitter brutalement et à jamais les terres où ils étaient nés. C’était une injustice et c’est encore une souffrance », dit-il.

Il s’adresse également aux harkis, ces soldats algériens restés du côté de la puissance coloniale : ils « ont été les victimes de la trahison de l’État français » et « nous les avons abandonnés alors qu’ils s’étaient battus dans nos rangs ».

C’était une « faute » et une « trahison », affirme M. Macron, qui cite également le cas des interprètes afghans de l’armée française durant la récente guerre d’Afghanistan.