Découvrez la vidéo et toutes les photos de la soirée du Carolo de l'année où la Chocolaterie Bruyerre a été sacrée

L. Dév.

Ce mercredi soir, se tenait la soirée du Carolo de l’Année à Charleroi organisée entre autres par La Nouvelle Gazette. La Chocolaterie Bruyerre, via son dirigeant Jean-François Collet, a été sacrée. Loris Brogno a été mis en évidence dans la catégorie sport, Kid Noize pour la culture ou encore Caroline Taquin dans le domaine politique. Un clin d’oeil a aussi été adressé à la police de Charleroi pour l’unité et le courage dont elle a fait preuve lors de l’attentat à la machette en août et à l’amicale de Caterpillar. Voici toutes les images de la soirée !