Le football belge se porte bien selon le coefficient UEFA: on pourrait bientôt voir trois clubs belges en Ligue des Champions dès 2019

S’ils jouent gros pour leur compte personnel, sportivement et financièrement, ce jeudi soir en seizième de finale aller de l’Europa League, Anderlecht, La Gantoise et Genk ont aussi une belle carte à jouer pour le football belge qui pourrait voir, à terme, son quota européen augmenter, au gré de ses belles performances.

On sait que c’est le sacro-saint indice UEFA qui détermine le nombre de qualifiés de chaque pays, et à quel stade ils entrent dans la compétition. Aujourd’hui, la Belgique se classe 9 e , ce qui permettra au dernier qualifié pour l’Europa League 2017-2018 (le vainqueur du barrage entre le 4 e ou 5 e des Playoffs 1 et le vainqueur des Playoffs 2), d’entrer dans l’épreuve au 3 e tour préliminaire, contre le 2 e ces dernières années. De quoi gagner un tour et, surtout, pouvoir reprendre l’entraînement quinze jours plus tard...

Pour bénéficier d’une nouvelle avancée, la Belgique doit viser maintenant la 6 e place. Et on peut espérer atteindre cette 6 e place en 2019 (alors qu’aura été mise en place la réforme de la C1 garantissant quatre qualifiés directs pour les quatre premières nations). Le 5 e et le 6 e obtiendront alors, comme maintenant, deux qualifiés directs pour les poules de la C1 plus un club en préliminaires, et deux qualifiés directs pour les poules de l’Europa Lague, plus un club en préliminaires. De quoi envoyer sur la scène continentale tous les participants à nos fameux Playoffs 1, s’ils existent toujours !

> Découvrez les classements et les calculs à réaliser pour les clubs belges dans nos nouvelles éditions digitales du groupe Sudpresse (à découvrir avec un abonnement d’un mois gratuit).