Le Bastognard était l'invité de Yann Barthès, ce mercredi, sur TF1: Meunier, la classe sur le terrain et devant les caméras (vidéo)

Auteur d’une prestation remarquable, mardi soir, lors de la spectaculaire victoire du PSG face au Barça, Thomas Meunier était l’invité de Yann Barthès sur le plateau du « Quotidien ». L’occasion pour le Diable rouge de démontrer son calme, son habilité face aux caméras et sa spontanéité.

Thomas Meunier était l’invité de Yann Barthès, ce mercredi soir, sur le plateau du « Quotidien », sur TF1. Durant 20 bonnes minutes, le Bastognard a répondu aux questions de l’animateur avec calme et sérénité.

Questionné et taquiné sur le déroulement de la soirée et la "fête" ayant suivi cette retentissante victoire, l'ancien Brugeois ne s'est pas laissé démonter, jouant clairement le jeu du présentateur. Un Yann Barthès qui n'a guère pu le déstabiliser en lui demandant de commenter sa sublime action ayant amené le quatrième but parisien.

Toujours très serein et pondéré, Meunier est ensuite revenu sur son irrésistible ascension, de Sainte-Ode aux sommets de la Ligue des Champions.

Une séquence savoureuse à revoir en intégralité ci-dessous.