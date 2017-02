La commission d'enquête sur l'affaire Publifin s'est mise au travail: Olga Zrihen (PS) sera bien la présidente

Ch. C., avec Belga

Derrière Olga Zrihen, Jean-Luc Crucke (MR), Dimitri Fourny (cdH) et Patrick Prévot (PS) seront les vice-présidents de cette commission d’enquête.

Ces travaux ont débuté ce jeudi au Parlement wallon, à Namur. Ses membres ont immédiatement décidé de requérir des pièces que le groupe s’est refusé de livrer à la commission spéciale, à savoir plusieurs procès-verbaux et les montants des rémunérations des managers de Nethys et autres filiales du groupe Publifin.

Ils entendront mardi un trio de conseillers provinciaux: le président de Publifin et de Nethys André Gilles (PS) et les deux vice-présidents de Nethys, Georges Pire (MR) et Dominique Drion (cdH).

Cette commission d’enquête s’est fixé l’objectif de faire rapport au parlement dans les cinq mois. Le texte qui l’institue est une proposition de résolution PS-cdH visant à examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin. Elle ambitionne notamment de faire la clarté sur les comités de secteur, ces organes qui ont permis à des mandataires publics de percevoir d’importantes rémunérations sans obligation de prester, mais aussi sur l’ensemble du groupe Publifin, ses modes de décision, la tutelle, la détermination des rémunérations, a souligné le chef de groupe PS Christophe Collignon.