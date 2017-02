Droits TV de la Pro League: RTL en lice pour piquer "La Tribune" à la RTBF, toujours un seul décodeur pour les directs?

C’est le 7 mars prochain que seront ouvertes les enveloppes comprenant les offres des différents opérateurs pour les six lots en jeu (directs TV, directs internet et mobiles, clips internet et mobiles, résumés des matches, émission du lundi soir et Supercoupe). Mais la décision ne sera pas connue ce jour-là car elle devra être prise par l’Assemblée Générale de la Pro League (fin mars ou sans doute en avril), et des offres très proches pourraient entraîner un deuxième tour de table. Une seule chose est acquise : l’horaire des matches du week-end restera ce qu’il est, du vendredi au dimanche, le projet de jouer aussi le lundi soir étant enterré, au moins pour l’instant.

Mais il risque d’y avoir des changements concernant certaines offres. De bonne source, si RTL ne peut sans doute pas envisager d’offrir entre 80 et 100 millions pour les directs, il envisagerait de se positionner peut-être pour les résumés mais, surtout, pour l’émission du lundi soir. À en juger par sa réaction, Michel Lecomte a les mêmes infos que nous…

Pour les directs, par contre, vous ne devriez toujours avoir besoin que d’un seul décodeur. Mais qui diffusera les matches ?

> Découvrez tous les détails de ces offres ainsi que les réactions de la RTBF et de RTL dans nos nouvelles éditions digitales du groupe Sudpresse.