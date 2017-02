Le SC Charleroi s'incline en amical contre l'équipe nationale luxembourgeoise (3-2)

Désireux de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins ces dernières semaines, Felice Mazzù a emmené un Sporting A’, mercredi, à Pétange, pour disputer un match amical face à la sélection luxembourgeoise. Une rencontre que les Zèbres ont perdue 3-2 mais le résultat final n’enlevait rien à la satisfaction du T1 carolo.

« Je suis très satisfait de l’état d’esprit dont ont fait preuve les joueurs, eux qui ont parcouru 200 bornes pendant que d’autres restaient à la maison », a réagi Mazzù. « On a eu la possession de balle, on s’est créé des occasions mais on encaisse des buts sur des reconversions et un sur un penalty cadeau. Mais bon, ce n’était pas l’essentiel ce soir. »

Notons que l’entraîneur hennuyer avait opté pour un 4-2-3-1 pour cette rencontre. « Je me suis adapté aux joueurs qui étaient disponibles », s’est-il expliqué.

Le onze carolo : Mandanda, Mata (46e Célestine), Poulain (75e Despontin), Zajkov, N’Ganga (87e Demeayer), Hendrickx, Bakar, Fall, Benavente (46e Rodes), Remacle (63e Di Vita), Pollet (46e Bedia (87e Roland)

Les buts carolos : 70e Di Via (1-1), 87e Bakar (2-2).