Suivez les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en direct (dès 20h45): Naples et Mertens font face au Real Madrid

Le Real de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, tenant du titre, s’impose toutefois comme favori face à Naples, un peu en retard en Serie A et qui n’a jamais brillé dans la compétition reine, avec en guise de meilleur parcours un 8e de finale en 2011-2012. Dries Mertens, attendu comme titulaire dans l’attaque napolitaine, et ses équipiers auront donc fort à faire face à une équipe madrilène qui aura toutes ses forces vives pour ce duel.

Malgré sa première place en poule, Arsenal a également hérité d’un tirage très difficile : le Bayern Munich, cinq Ligues des champions lui aussi, et une domination totale sur le foot allemand depuis quatre saisons et demie. À l’image de leur milieu de terrain allemand Mesut Özil, les Gunners sont un peu à court de forme en 2017. Plutôt inquiétant au moment de défier Robert Lewandowski et les siens.