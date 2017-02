Ligue des Champions: le Real renverse Naples (3-1), Arsenal humilié à Munich (5-1)

Le Real Madrid, champion d’Europe en titre, a vite étouffé la flamme de Naples (3-1) mercredi en huitièmes aller de Ligue des champions, prenant une option sur les quarts grâce à un Karim Benzema étincelant et nouveau co-meilleur buteur français en C1.

Au lendemain de la gifle subie par le FC Barcelone face au Paris SG (4-0), le Real ne voulait sûrement pas d’une autre révolution de palais avant d’aller disputer le match retour en Italie le 7 mars.

Et c’est en habituée des sommets européens que l’équipe de Zinédine Zidane a croqué les Napolitains au stade Santiago-Bernabeu avec des buts de Benzema (18e), Toni Kroos (49e) et Casemiro (54e) pour répondre à l’ouverture du score de Lorenzo Insigne (8e).

« C’est un résultat logique, je crois, s’est réjoui Zidane au micro de beIN Sports Espagne. C’est 50-50, nous devons encore aller là-bas et ils vont nous compliquer la tâche. »

Ce but à l’extérieur autorise quelques espoirs aux Italiens pour la seconde manche dans le bouillant stade San Paolo. Mais le Napoli, vaincu après 18 matches consécutifs sans perdre, ne pourra pas cravacher pendant un petit quart d’heure et s’éteindre ensuite, comme mercredi.

Dans les tribunes du Bernabeu, Diego Maradona faisait d’ailleurs grise mine. L’Argentin, ex-icône de Naples venu soutenir son ancienne équipe, a vu le onze italien déployer un jeu séduisant et ultra rapide avant de baisser d’intensité une fois son but marqué.

Et quel but ! Insigne a expédié une frappe de plus de 40 mètres au ras du poteau, en profitant de la position trop avancée du gardien madrilène Keylor Navas (8e).

Benzema égale Henry

Cela n’a pas affolé le Real, qui a commencé à faire le siège de la cage adverse avec Karim Benzema dans le rôle du perce-muraille.

Le Français avait été critiqué ces dernières semaines pour son manque d’efficacité ? Zidane avait été obligé de le défendre mardi en conférence de presse ? Benzema a répondu en marquant et en créant de multiples occasions par la finesse de son jeu à une touche de balle.

« Il a démontré qu’il avait de la personnalité et que dans les moments où on le critique, comme dernièrement, il répond de la meilleure des manières, en marquant, a commenté Zidane. C’est un danger constant et un plus pour les autres joueurs. »

Enchaînant les occasions (1re, 12e) en première période, avec notamment un poteau (42e), il a fini par égaliser : à la réception d’un magnifique centre extérieur pied droit de Dani Carvajal, « Benz » était là pour catapulter le ballon au fond d’une tête à bout portant (18e)

De quoi égaler Thierry Henry au rang de meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions (51 buts). Et de quoi s’attirer les applaudissements du stade Bernabeu, qui l’avait sifflé ces dernières semaines.

Cristiano Ronaldo aussi avait beaucoup à prouver : victime d’une petite baisse de régime depuis son quatrième Ballon d’Or en décembre, le Portugais aux 96 buts en C1 n’a néanmoins pas réussi à marquer mercredi pour s’approcher de la barre mythique des 100 buts.

Mais l’orgueilleux Portugais a été étonnamment altruiste : sur le deuxième but madrilène, il déborde le long de la ligne de but, met son vis-à-vis dans le vent et temporise jusqu’à trouver Kroos, buteur d’un plat du pied rasant le long du poteau (48e).

Cela a assommé les Napolitains et Casemiro a creusé l’écart d’un but somptueux sur un ballon mal repoussé, expédiant une volée en cloche dans le petit filet opposé (54e). Et la bande à Zidane, qui a ensuite contenu son adversaire, ira à Naples assurée d’un bel avantage et sûre de son rang.

Tous les buts de la rencontre en vidéos :

Le Bayern écrase Arsenal en deuxième période

Sous l’impulsion de Thiago Alcantara auteur d’un doublé, le Bayern Munich s’est ouvert tout grand la porte des quarts de finale de la Ligue des Champions en faisant céder Arsenal 5 buts à 1, grâce notamment à dix minutes de folie en seconde période.

Le tournant du match a sans doute été la sortie sur blessure de Laurent Koscielny, le défenseur central d’Arsenal, à la 49e minute, remplacé par le Brésilien Gabriel.

Privés de leur capitaine français, les Gunners n’ont pas su stabiliser leur défense et ont encaissé trois buts entre les 53e et 63e, par Lewandowski (2-1, 53e) puis Thiago, auteur d’un doublé (56e et 63e).

« Nous nous sommes effondrés mentalement », a déploré le coach londonien Arsène Wenger. « J’aurais vraiment aimé garder Laurent (Koscielny, ndlr) sur le terrain même s’il est difficile de mesurer l’impact de sa sortie. Mais le fait est que nous avons fait un très mauvais résultat ».

« On va leur mettre la pression maximale dès la première minute », avait promis le défenseur munichois Mats Hummels avant le match. Le Bayern, qui restait sur 15 victoires consécutives à domicile en Ligue des Champions, a tenu parole… pendant une petite demi-heure.

Pour ce faire, Carlo Ancelotti avait adopté le 4-2-3-1 réclamé par ses joueurs en décembre, avec Thiago Alcantara en position de 10 derrière Lewandowski. Thomas Müller était de nouveau relégué sur le banc. Ribéry, blessé, était lui dans les tribunes.

Déculottée

Dès l’entame, et malgré le pressing haut des Gunners, le Bayern monopolisait le ballon et se créait les premières situations dangereuses, avec un Arjen Robben intenable sur l’aile droite.

Et c’est le vieux guerrier hollandais qui allait ouvrir la marque par une de ses « spéciales » : course rentrant de la droite, frappe enveloppée du gauche dans la lucarne opposée (1-0, 11e).

Le combat allait pourtant changer d’âme peu avant la 30e minute. Arsenal sortait la tête de l’eau, et l’arbitre serbe, M. Mazic, allait prendre en cinq minutes deux décisions défavorables aux Allemands.

D’abord un pénalty très sévère contre Lewandowski qui tentait de dégager son camp sur corner, transformé en deux temps par l’inévitable Sanchez, l’actuel meilleur buteur de la Premier League (1-1, 30e).

Puis, dans la foulée, il ne sanctionnait pas une main dans la surface d’Hector Bellerin, malgré les protestations des Munichois.

« Avant le pénalty, nous avons très bien joué, et ensuite jusqu’à la mi-temps, nous avons levé le pied », a admis le capitaine Philipp Lahm.

Mais la sortie de Koscielny en début de deuxième période allait faire basculer la partie et rendre au Bayern sa superbe.

« Nous avons trouvé le bon équilibre », s’est félicité l’entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti, « nous avons joué resserré, bien utilisé les espaces et n’avons rien lâché. Dans l’ensemble, je suis très content ».

Et encore, le gardien colombien d’Arsenal David Ospina évitait-il une déculottée encore plus sévère, grâce à plusieurs interventions réflexes sur sa ligne.

Il n’empêchait cependant pas Thomas Müller, l’homme qui ne marque plus en championnat, de retrouver le chemin des filets à la conclusion d’une attaque collective à la 88e (5-1), durant laquelle la défense d’Arsenal a paru complètement désemparée.

Arsenal, malgré son but marqué à l’extérieur, devra réaliser un miracle pour ne pas buter une nouvelle fois sur la barre fatidique des 8e de finale, pour la septième année consécutive.

L’histoire récente parle évidemment en faveur de Munich. Les deux équipes se sont rencontrées cinq fois en Ligue des champions au XXIe siècle, en phase de poules ou en 8e de finale, et les Londoniens n’ont jamais pris l’avantage sur l’ensemble des deux matches.