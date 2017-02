Fleurus: «Ma Jaguar n'arrêtait plus d'accélérer, j'ai eu très peur!»

L’animal qui bondit… et qui devient incontrôlable. C’est ce qu’il s’est passé avec la Jaguar de Philippe Lardinois. Il est l’heureux propriétaire, depuis septembre 2016, d’une belle Jaguar XF bleu clair. Un bolide qui coûte la bagatelle de 55.000 euros prix catalogue. Pas n’importe quoi.

Le 9 janvier dernier, le sexagénaire était au volant sur l’autoroute A8 entre Nice et Cannes. « J’avais réglé mon ‘cruise controle’ sur 115 km/h puisque la vitesse était limitée à 110. Mais j’ai voulu dépasser des voitures plus lentes et donc j’ai pressé l’accélérateur, pour enclencher le kick down. C’est à ce moment-là que la voiture s’est emballée, plus moyen de réduire la vitesse… », explique-t-il, se remémorant de mauvais souvenirs. La voiture est ainsi montée à 120, 130, 140, 150 et même 160 km/h sans que Philippe puisse réduire l’accélérateur, selon ses dires.

