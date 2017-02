Sprint 2000, une véritable référence cycliste à Charleroi

Depuis plus de 30 ans, les jeunes cyclistes de la région et d’ailleurs peuvent compter sur une structure performante pour parfaire leur formation. L’esprit reste familial mais son mode de fonctionnement fait des envieux et a permis à Sprint 2000 d’être la référence dans le cyclisme chez les jeunes en Wallonie.

Les trois coups de la saison cycliste approchent et comme chaque année, les dirigeants de Sprint 2000 Charleroi ont profité de leur dîner de début de saison et la remise de leurs équipements pour présenter leur effectif de la nouvelle saison et les ambitions du club pour 2017. Créé en 1981, le club carolo entame avec fierté sa trente-sixième saison dans les pelotons sans avoir pris une ride. Et s’il est l’un des plus anciens clubs toujours en activité en Wallonie, il est toujours aujourd’hui considéré comme une véritable référence en Wallonie en matière de formation des jeunes.