Châtelet: Gabrielle, 83 ans, engueule ses voleurs!

Alors, parce qu’elle a une toute petite pension, Gabrielle est venue au tribunal ce mercredi. Pour les réclamer à Michaël et Jonathan. Ils se sont excusés : « On est désolés, on va rembourser, promis ». Malgré sa canne et son mal au dos, elle n’a pas résisté : « Si c’est ce que vous apprenez à vos enfants, et bien, c’est du joli… » avant de repartir, clopin-clopant au bras de sa fille.

des victimes vulnérables

Michaël et Jonathan sont en aveux : à l’époque, ils bossaient pour un sous-traitant de Proximus. Un boulot ingrat : payés à la commission, ils auraient dû conclure… 500 contrats par mois pour toucher les 1.200 euros qu’ils espéraient. Alors, au fil du temps, les deux hommes -23 et 35 ans- sont passés au plan B en se servant eux-mêmes dans les portefeuilles de leurs clients, souvent des personnes âgées et vulnérables, gardant du liquide à la maison, au cas où…

