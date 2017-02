Surprise: l'Amstel Gold Race change son final et supprime la dernière ascension du Cauberg, le "Mont Philippe Gilbert"

ANP/Belga

La dernière montée du Cauberg, située peu avant l’arrivée à Vilt, ne sera plus d’actualité dans le final de l’Amstel Gold Race cette année, a annoncé le directeur de course Leo van Vliet mercredi. Les organisateurs de l’épreuve néerlandaise du WorldTour espèrent ainsi donner un peu plus d’incertitude au déroulement de la course.