Un proche de Trump publie sur les réseaux sociaux des photos de l'homme qui détient la mallette nucléaire (photos)

Il l’a fait en toute connaissance de cause. Sur son compte Facebook, l’homme d’affaires Richard DeAgazio, qui fait partie du club privé de Donald Trump, a publié une photo, accompagnée du commentaire : « Voilà Rick, il porte la mallette nucléaire ».

Grâce à ces photos, on peut sans aucun doute identifier le porteur de cette mallette, qui contient les informations pouvant permettre à Donald Trump d’utiliser la bombe nucléaire. Évidemment, cela pose de sérieux problèmes de sécurité nationale, dont Trump avait pourtant fait sa priorité…

Mar-a-Lago member who pays Trump hundreds of thousands of dollars posts pics of - and identifies - US official carrying nuclear football. pic.twitter.com/oyAfY0E9Fj