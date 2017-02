Le chiffre fou de la SNCB: un train sur quatre est déjà en retard avant même qu'il soit parti du dépôt!

« Ce taux de 75,5 % est plus élevé que les 70 % observés en 2013 », relativise Thierry Ney, porte-parole de la SNCB. Le 5 décembre 2013, les patrons de la SNCB et d’Infrabel (le gestionnaire du réseau ferroviaire) avaient envoyé une lettre signée conjointement invitant le personnel à plus de discipline pour le premier départ des trains. En cas de retard, ce premier départ peut avoir un effet boule de neige sur les autres trains et le reste de la journée. Le rappel à l’ordre avait porté ses fruits. Le taux de ponctualité était remonté à 78,3 % en 2014 et 78,2 % en 2015. À la SNCB, on n’a pas d’explication à ce stade quant au recul de 2016.

Les premiers trains de la journée sont considérés en retard dès que le seuil de 60 secondes est dépassé par rapport à l’horaire prévu. Pour l’ensemble des autres trains, le seuil est fixé à 6 minutes. « Cela explique la différence entre le taux général de ponctualité en 2016 (89,2 %) et le taux des premiers départs (75,5 %). Nous sommes plus exigeants pour les premiers trains », pointe Thierry Ney.

