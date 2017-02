Avis de recherche : la police fédérale belge cherche des victimes de voleurs de bijoux à Bruxelles

L’avis publié est en lien avec plusieurs informations judiciaires ouvertes dans lesquelles des bijoutiers d’un même quartier de Bruxelles sont «suspectés» d’avoir acheté, en vue de la revente, des bijoux issus de vols avec violences (type arrachage de chaîne en rue) ou avec effraction (cambriolage).

Le parquet entend par ce genre d’enquêtes lutter contre les arrachages de bijoux en rue et les cambriolages, en tarissant les circuits d’écoulement des objets volés.

Les personnes reconnaissant un bijou dont la photo se trouve dans l’avis de recherche sont invitées à prendre contact avec le service VIRTUS de la police locale de la zone Midi via l’adresse mail virtus@polbrumidi.be ou via le numéro de téléphone 02/559.80.96 entre 08h00 et 21h00.

L’objectif est de restituer les bijoux à leurs propriétaires et de poursuivre les receleurs en justice.