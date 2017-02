Brûlons toutes nos idées noires lors du Carnaval de Charleroi!

Costumes, musique, cortège, oranges… Oui, dans moins de 15 jours, c’est Carnaval ! Et il n’y a pas qu’à Binche qu’on le fête. À Charleroi aussi on brûlera nos idées noires, en même temps que le corbeau de 6,5 m de haut. Pas moins de 15 associations vont investir le cortège, soit plus de 300 personnes. Presque le double de l’année dernière.

Ce sera le clou du spectacle du Mardi Gras : le brûlage du corbeau. Un corbeau particulièrement grand cette année. L’œuvre d’art, réalisée par un artiste français, mesurera plus de 6,5 mètres pour un coût de 5.000 euros. « Nous voulons vraiment bien remettre dans les esprits que le Carnaval n’est pas qu’une grosse beuverie », expliquait Fabrice Laurent, directeur de l’Eden, avec une bonne dose d’humour. « C’est aussi un symbole, celui de la fin de l’hiver, la fin de la noirceur, que nous connaissons bien dans notre Pays Noir. Et nous brûlons le corbeau, qui contiendra en son for intérieur toutes vos mauvaises pensées ». Et ce n’est pas qu’une métaphore… En effet, dès aujourd’hui, la population est invitée à écrire sur des petits morceaux de papiers toutes ses peines, ses chagrins, ses maux, ses pensées et images obscures qui traînent dans un coin de sa tête. « Toutes ces petites boulettes de papier seront recueillies et placées dans un grand sac en jute. Le sac sera mis dans le ventre du corbeau et tout brûlera pour laisser place aux beaux jours et à la bonne humeur », commente encore Fabrice Laurent.

