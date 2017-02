Tour d'Oman: Tom Boonen sera au départ de la 2e étape malgré sa chute

« Cela s’est passé très vite », explique Yves Lampaert. « Tyler Farrar qui était juste devant moi à ma gauche, a subitement obliqué vers la droite. J’ai été obligé de freiner. Tom n’a pas pu m’éviter et a chuté. Quelle malchance. Il ne doit pas se sentir bien maintenant. Tomber, ce n’est jamais bon pour la confiance. C’est vraiment dommage. », déplorait amèrement Lampaert en racontant l’incident.

Boonen qui a été classé 132e a toutefois pu remonter à vélo et franchir la ligne d’arrivée. Il a alors rejoint la voiture de son directeur technique Wilfried Peeters au parc automobile, pour un premier examen de l’étendue des dégâts. Il avait des contusions dans le dos et saignait un peu à la cuisse et au coude droit. Il a ensuite regagné son hôtel à vélo avec quelques équipiers.

On a appris peu après qu’il serait mercredi au départ de la 2e étape qui conduira les coureurs de Nakhal à Al Bustan sur la distance de 145,5 km. L’épreuve se termine dimanche.

Tyler Farrar (Dimension Data) était désolé mais ne culpabilisait pas. « Tout s’est passé normalement », a-t-il expliqué. « Je roulais à droite avec mes équipiers. On emmenait le sprint. Je n’ai commis aucune fausse manœuvre ni coincé personne. J’ignore le pourquoi de cette chute et je n’ai d’ailleurs pas l’impression que Tom me fait des reproches. Mais j’espère évidemment que cet incident ne sera bientôt plus pour lui qu’un mauvais souvenir sans conséquences fâcheuses… », conclut l’Américain.