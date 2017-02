Coupe Davis: le quart de finale Belgique-Italie se jouera au Spiroudome de Charleroi!

« La proposition a été faite en ce sens à l’ITF (NDLR : la Fédération internationale) qui enverra normalement ce mercredi des officiels sur le site pour valider notre choix », précise André Stein, président de l’AFT. Et il ne devrait pas y avoir de problèmes puisque le Spiroudome a déjà accueilli des rencontres de Coupe Davis très importantes, comme Belgique-Serbie en 2013 ou encore Belgique-Espagne en 2011. « Et depuis lors, on a encore amélioré la salle, au niveau des installations et aussi de l’éclairage », commente de son côté, Gabriel Jean, l’administrateur-délégué des Spirou.

Le Spiroudome a même déjà été le lieu d’un Belgique-Italie, mais c’était en Fed Cup, lors d’une finale que la Belgique… avait perdue avec Kim Clijsters blessée avant la rencontre et Justine Henin aussi touchée au genou pendant le duel ! Mais c’était en 2006 et à l’époque, David Goffin (qu’on espère évidemment revoir à Charleroi) n’avait même pas 16 ans…