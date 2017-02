Dossier des accusateurs de Luperto: décision prévue le 21 mars

Les accusateurs de Jean-Charles Luperto dans le dossier des toilettes de la station essence devront-ils comparaître devant le tribunal correctionnel pour atteinte à la considération des personnes, faux témoignage et harcèlement comme le souhaite Jean-Charles Luperto ? La chambre du conseil de Charleroi devrait rendre sa décision le 21 mars prochain.

Qui sont-ils ? Sept citoyens, des employés ou des clients de la station-service de l’autoroute E42 à Spy. Ils ont témoigné au cours de l’enquête judiciaire, accusant Jean-Charles Luperto, le député bourgmestre PS de Sambreville, de faits d’exhibitionnisme envers un mineur d’âge. C’était en 2014. Il s’agit de faits que le principal intéressé nie farouchement. Mais qui l’ont amené à démissionner de la présidence du parlement de la Communauté française. Depuis lors, l’affaire Luperto est toujours à l’instruction et son immunité parlementaire a été partiellement levée en décembre 2015. Mais l’homme a aussi déposé plainte contre ses accusateurs : pour atteinte à la considération des personnes, faux témoignage et harcèlement. C’est ce dossier-ci qui est actuellement examiné par la chambre du conseil. Le parquet estime que certains faits n’ont pas à être poursuivis et que d’autres ne peuvent l’être tant que le dossier principal n’est pas jugé. Les avocats de M. Luperto ont un autre avis. Décision le 21 mars .