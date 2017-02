Vol avec violence dans le parking du C&A de Namur: un couple a usé de spray au poivre et frappé sa victime pour voler son sac (vidéo)

Le jeudi 22 décembre 2016 un peu avant 21h30, à Namur, un vol avec violence a été commis dans le parking du C&A à la Place Léopold.

Une dame emprunte la rampe d'accès du parking pour rejoindre son véhicule. Deux individus, un homme et une femme, semblent la suivre. Ils pressent le pas pour la rattraper. Arrivés à sa hauteur, l'homme saisit le sac à main de la victime et le tire, mais la femme résiste. Elle reçoit plusieurs coups de poing au visage. Mais elle refuse de lâcher son sac. La complice intervient alors et fait usage d'un Pepper-spray contre la victime. Cette dernière ne parvient plus à résister et finit par se séparer de son sac. Les auteurs prennent alors la fuite en courant en empruntant la rampe par laquelle ils étaient arrivés.

Le 1er auteur est un homme européen de corpulence normale, âgé de 20 à 30 ans. Il a les cheveux foncés coupés courts, une calvitie frontale naissante et une légère tonsure à l'arrière du crâne. Au moment des faits, il était vêtu d'une veste doudoune à capuche sans manche de couleur foncée, d'un pull clair, et d'un pantalon foncé.

Le 2ème auteur est une jeune femme européenne de corpulence mince, âgée de 20 à 25 ans. Elle a des longs cheveux noirs. Au moment des faits, elle était vêtue d'une veste en simili cuir noir munie d'une fermeture Éclair au niveau des poches et de deux fermetures Éclair verticales latérales à l'arrière de la veste.

> Témoignages :

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu