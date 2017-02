Un jeune homme percuté par un train: selon ses amis, il lui arrivait de se lancer des défis un peu fous quand il buvait

Nos confrères du journal Le Parisien relatent sur leur site internet un accident mortel à Bonnières-sur-Seine en France. L’accident est survenu vers 5h45 ce lundi.

« Le jeune homme, originaire de Vernon (Eure), se trouvait avec deux amis près des voies ferrées, à la sortie de la commune », peut-on lire. « Il serait entré sur les emprises de la SNCF via un passage situé entre le centre-ville et la gare avant de déambuler le long de la ligne ferroviaire. ‘Selon les témoignages de ses camarades, ils avaient un peu bu et s’étaient lancés dans ce pari stupide. Il n’a pas entendu le train arriver et a été happé. Il est mort sur le coup sous les yeux de ses copains qui en sont traumatisés, confie une source proche de l’enquête, confiée à la gendarmerie locale. Selon eux, il lui arrivait de se lancer des défis un peu fous quand il buvait. Une autopsie a été demandée pour confirmer ces propos’ »