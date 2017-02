Zone de secours Hainaut-est: Blanchart dégât collatéral de Publifin

L’affaire Publifin et la démission du ministre Furlan continuent leur réaction en chaîne. Ainsi, du changement, il y en a aussi à la zone de secours Hainaut-est : Philippe Blanchart (PS) n’en est plus le président. Un mandat, non rémunéré, qu’il a honoré pendant trois ans, avec un challenge : mettre sur pied cette zone de secours, justement.

« Ça devrait être un soulagement, car c’était un mandat très lourd. Mais malgré tout, je ne pars pas le cœur léger. Je ne regrette vraiment pas d’avoir accepté la proposition de Paul Magnette de relever un défi et me présenter à la présidence de la zone de secours. ça aurait pu être une affaire pour me planter et finalement, c’est une belle aventure et, c’est la vie. Je me suis beaucoup attaché aux personnes que j’ai côtoyées : collègues, pompiers, autres bourgmestres… », confie Philippe Blanchart (PS).

Découvrez tous les détails dans notre nouvelle édition digitale de La Nouvelle Gazette Charleroi.