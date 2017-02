Assises de Liège: Amédeo Troiano était exaspéré de ne pas avoir obtenu son prêt bancaire

Amédeo Troiano est suspecté d’avoir commis les assassinats de Benoît Philippens (36 ans), de son épouse Carol Haid (38 ans) et du filleul de cette dernière Esteban Counet (9 ans). Ce couple de banquier et leur filleul avaient été exécutés de plusieurs tirs d’arme à feu le 18 avril 2014 vers 22h20 à Visé.

Amédeo Troiano et son épouse pensaient avoir obtenu un accord verbal de leurs banquiers quant au prêt de 170.000 euros qu’ils avaient sollicité. Ils avaient ensuite engagé d’importantes dépenses mais la direction de la banque BNP Paribas Fortis avait finalement refusé le prêt. L’affaire avait été portée devant la justice mais Amédeo Troiano avait perdu son procès devant la cour d’appel.

Exaspéré par cette ultime décision judiciaire, il avait encore tenté de faire changer la banque d’avis et avait sollicité des médias verviétois pour leur livrer sa version de l’affaire. Selon les journalistes, entendues en qualité de témoins par la Cour, Amédeo Troiano se décrivait dans une situation financière catastrophique. Il avait peur de la faillite. L’accusé et son épouse se sentaient « niés » par les banquiers et « boudés » par la justice.

Un responsable de l’institution bancaire a remis en question l’accord verbal qui aurait été donné à Amédeo Troiano et son épouse. Ce supérieur de Benoît Philippens a exposé qu’un accord verbal n’est jamais donné en matière de prêt tant que la décision finale n’est pas entérinée.

Alors qu’il était incarcéré à la prison de Lantin, Amédeo Troiano avait fait des confidences à une assistante sociale. Il avait révélé à cette personne qu’il était innocent mais qu’il connaissait les auteurs des faits. Mais il affirmait qu’il ne voulait pas donner leurs identités par crainte de représailles. Ces déclarations, répétées par l’assistante sociale devant les jurés, sont cependant à prendre avec d’importantes réserves car Amédeo Troiano souffrait d’ennuis psychiatriques.

Un médecin avait par ailleurs confirmé qu’Amédeo Troiano souffrait de problèmes psychologiques qui se sont aggravés à la suite de ses ennuis financiers. En février 2014, soit deux mois avant les faits, ce médecin avait relevé une exacerbation de ses difficultés respiratoires et le fait qu’il était rongé par ses angoisses. Son état de stress avait fortement augmenté.