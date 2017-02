Des déchets sur la route devant l'ICDI à Couillet, rue du Déversoir

« En fait, quand on trie les PMC, il reste toujours des résidus et nous les transportons régulièrement vers l’incinérateur », pointe Olivier Bouchat, directeur général de l’ICDI. « Vu qu’il s’agit de déchets très légers, ils sont compactés pour le transport. Malheureusement, une porte du compacteur était mal fermée et, quand elle s’est ouverte, tout est parti sur la chaussée vu la pression. Nous avons contacté la police pour le signaler et notre service entretien a tout nettoyé. » Dont acte.