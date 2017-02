Charleroi: la verrière du passage de la bourse, un gouffre

E.Mathieu

Depuis quelques jours, les peintres du chantier Rive gauche rénovent les belles façades intérieures néoclassiques du passage de la bourse. Or, les murs sont détrempés par la pluie. À cause d’un défaut de conception de la verrière, la pluie et la neige tombent dans la galerie. Comme cette voirie communale est classée, la Ville et Igretec négocient avec l’Institut du Patrimoine wallon une adaptation de la verrière. Coût prévisionnel : 1 million € subsidié à 60 % par la Région wallonne.