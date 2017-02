Gilly: trois coups de couteau face à l'Excelsior

Rédaction en ligne

Scène de coups de couteau ce dimanche à l’aube devant un café de la place des Haies, l’Excelsior. Il est 5h30 ou 6 heures environ lorsqu’un homme de 36 ans arrive sur place pour « boire un café et rencontrer une amie ». Pas de bol pour lui, le mari de cette amie est lui-même dans le café et plutôt mécontent de ce qu’il découvre. B.B., bien connu des services de police, sort alors du café et s’emballe