Charleroi: acquittement pour le coiffeur qui a tué un voleur

Le tribunal correctionnel de Charleroi a acquitté ce lundi Hamid C. En juillet 2013, le coiffeur avait lancé une brique à la tête de Mohamed qui était en train de voler dans une voiture, en face de son salon. Blessé à la tête, le voleur était décédé quelques heures plus tard, après avoir quitté l’hôpital. Le tribunal a admis la légitime défense : Mohamed était armé d’un couteau et tentait de le poignarder.