Enfin du foot féminin à la télévision: la RTBF diffusera l'Euro féminin 2017 cet été

Sept villes accueilleront les 16 équipes pour 31 matches : Utrecht, Doetinchem, Rotterdam, Breda, Tilburg, Deventer et Enschede.

Entraînée par Ives Serneels, l’équipe belge sera emmenée notamment par Tessa Wullaert, joueuse du VFL Wolfsburg (Allemagne) et récemment désignée Soulier d’Or 2016. Les Red Flames s’illustreront dans les villes de Doetinchem (contre le Danemark), de Breda (contre la Norvège) et de Tilburg (contre les Pays-Bas) avec pour objectif de s’extirper du groupe A et filer en quart de finale.

« Le football féminin bénéficie d’un engouement croissant, tant en termes d’affiliés en Belgique et dans le monde, qu’en termes de retransmissions. La dernière Coupe du Monde féminine en 2015 au Canada a ainsi été un grand succès d’audience et d’estime, notamment sur la RTBF », explique le communiqué.