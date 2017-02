Caterpillar: plusieurs centaines de travailleurs sont partis vers Bruxelles pour rencontrer les autorités européennes

Lors de cette rencontre, les syndicats rappelleront leur revendication de voir la législation européenne renforcée face au risque de licenciements dits boursiers. Sur le dossier plus spécifiquement de Caterpillar, ils demanderont que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation puisse être activé et fournir des montants suffisants pour assurer la reconversion des travailleurs de Caterpillar et plus largement la mutation de la zone géographique entre les emplois qu’elle fournit aujourd’hui et ceux annoncés dans plusieurs années à la faveur notamment du plan Catch de redéploiement.

Lundi matin, avant leur départ pour Bruxelles, les travailleurs de Caterpillar ont été informés des dernières avancées des négociations autour du plan social.