Carrasco, en grande forme, et l'Atletico renversent le Celta Vigo

In extremis, un but salvateur d’Antoine Griezmann a permis à l’Atletico Madrid de renverser le Celta Vigo (3-2) dimanche en Championnat d’Espagne, et d’ainsi rester à portée de la troisième place occupée par Séville, conquérant à Las Palmas (0-1).

Alors que l’« Atleti » était mené 2-1 et s’acheminait vers une défaite lors de cette 22e journée, le salut est venu d’une volée splendide du Belge Yannick Carrasco (85e) puis d’un plat de pied du Français Griezmann (88e) sur une bonne remise de la tête de son compatriote Kevin Gameiro.

Auparavant, Fernando Torres avait inscrit un but non moins somptueux d’un retourné acrobatique dos au but (11e) avant de rater un penalty, expédiant sa frappe sur la transversale (30e). Le Celta avait pour sa part pris l’avantage par deux fois, grâce à Gustavo Cabral (6e) et John Guidetti (77e).

Au classement, l’Atletico termine le week-end à une quatrième place (42 pts) dont la Real Sociedad (41 pts) l’avait temporairement dépossédé vendredi. Séville reste troisième (46 pts), à portée du Real Madrid (1er, 49 pts, deux matches en moins) et du FC Barcelone (2e, 48 pts).