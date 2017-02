Jemeppe-sur-Sambre/Sambreville: sept carrefours de la N90 bientôt sécurisés (vidéo)

Rédaction en ligne

Mardi dernier, Marvin Remacle perdait la vie au carrefour formé par la Nationale 90 et la rue François Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre. Une issue dramatique qui n’a pas vraiment surpris les riverains, qui assistent quasi mensuellement à un accident. Bien sûr, ils déplorent la vitesse excessive et les feux brûlés. Mais ils pointent aussi l’aménagement de cet endroit. Six autres carrefours « accidentogènes », entre Jemeppe-sur-Sambre et Sambreville, ont également été identifiés. Leur future sécurisation est acquise. La Région wallonne vient de lancer une étude préalable aux travaux.