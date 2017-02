Football: Curaba au Tivoli en août prochain, où il cohabitera avec l'URLC

C’est aujourd’hui une quasi-certitude : Salvatore Curaba et la RAAL La Louvière débarqueront au Tivoli la saison prochaine. Cette arrivée sera une certaine à 100 % ce mercredi ou ce jeudi lorsque l’accord verbal entre l’homme d’affaires nivellois et le club du Racing Charleroi Couillet Fleurus (RCCF) sera concrétisé.

« Nous avons lancé le « go ! », et si nous ne sommes jamais à l’abri d’un revirement, tout porte à croire que le rachat du matricule 94 deviendra une réalité cette semaine », commente Curaba.

Ce rachat sous-entend l’échec des négociations avec l’URLC, prioritaires aux yeux du nouvel arrivant et du bourgmestre louviérois Jacques Gobert. « Je me suis réuni une dernière fois avec MM. Kazanci et Gobert, et ensemble, nous avons constaté nos divergences de vue pour une éventuelle reprise. J’ai donc pris la décision de stopper là les frais une fois pour toutes. »

Dans la foulée, Salvatore Curaba a confirmé qu’un accord, qui doit encore être écrit noir sur blanc, ou plutôt vert sur blanc, existait avec la Ville de La Louvière pour l’installation du nouveau club au stade du Tivoli. Dans l’état actuel des choses, il y aura donc bien deux clubs la saison prochaine dans l’enceinte louvéroise.

« Nous partons pour une cohabitation avec l’URLC. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple mais en faisant preuve de bonne volonté, nous devrions pouvoir y arriver. Il y a des précédents, avec la RAAL et l’URS Centre, qui ont fonctionné. » Curaba termine : « Une nouvelle ère s’ouvre pour le foot à La Louvière. Tout reste à faire mais les projets fourmillent. C’est parti ! »