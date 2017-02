Rallye de Suède: Thierry Neuville (très) en colère après l'erreur qui lui coûte la victoire (vidéo)

Déjà auteur d’une erreur au dernier Monte-Carlo, Thierry Neuville a connu une nouvelle déconvenue énorme, hier, en Suède, où il tenait la tête du rallye WRC.

«Je ne trouve pas les mots pour exprimer comment je me sens», a raconté Neuville après l’incident. «D’un coup, survient une fin inattendue à notre bonne course. Aujourd’hui, j’ai roulé très tactiquement, nous avions élaboré une stratégie afin de contrôler la course. Nous ne voulions absolument pas une répétition de ce qui nous était arrivé à Monte-Carlo. Mais finalement, c’est ce qu’il s’est passé... »

« Je suis extrêmement déçu, aussi pour mon copilote Nicolas Gilsoul et pour l’équipe Hyundai. Mais nous devons laisser cela derrière nous. C’est frustrant, mais nous ne pouvons pas nous attarder là-dessus. Nous savons que nous avons une voiture compétitive avec laquelle nous pouvons gagner des rallyes. Nous avons confiance et je suis sûr que les résultats suivront. Ce dimanche, nous serons à nouveau au départ, je veux prendre des points dans le power stage. Nous lutterons à nouveau au Mexique», a déclaré le vice-champion du monde.

«C’est facile de dire que ça fait partie du sport automobile, mais quand tu as une avance de 43 secondes, cela ne peut pas arriver durant une super spéciale», a ajouté Michel Nandan, responsable du team. «C’est une grande déception pour tout le monde, surtout pour Thierry et Nicolas après leur prestation remarquable. Jusqu’à la dernière spéciale du jour, ils avaient parfaitement rempli leur mission. Ce dimanche, Neuville sera à nouveau au départ et il devra oublier ceci aussi vite que possible. Malgré la malchance, nous devons nous concentrer sur le potentiel de notre voiture.»

Neuville a reculé en 13e position au général après avoir écopé d’une pénalité de 10 minutes.