Premier League: Mignolet remporte le choc, Nacer Chadli buteur, Lukaku muet (Vidéo)

Les ’Baggies’, qui restaient sur trois matches sans défaite en championnat, ont bien commencé le match. Trouvé dans la surface, Nacer Chadli a dribblé son opposant direct avant de tromper Darren Randolph d’un ballon entre ses jambes (0-1, 12e).

C’est le 5e but de la saison pour le Diable Rouge, qui n’avait plus marqué depuis le 15 octobre. WBA a connu une dernière demi-heure compliquée. Les ’Hammers’ ont d’abord égalisé via Sofian Feghouli (1-1, 63e) avant de prendre l’avance grâce à Manuel Lanzini (2-1, 87e). Sur un dernier corner dans les arrêts de jeu, Johnny Evans a propulsé une tête dans le but, arrachant le point du nul (2-2, 90e+4).

Manchester United n’a pas connu de difficulté contre Watford (2-0). Les hommes de José Mourinho ont marqué un but dans chaque mi-temps grâce à Juan Mata (32e) et Anthony Martial (60e). Maroune Fellaini est monté au jeu à la 72e minute.

Everton a été tenu en échec sur la pelouse de Middlesbrough (0-0) malgré la présence de Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque des ’Toffees’ pendant tout le match. C’est cependant le 5e match de rang sans défaite pour l’équipe de Ronald Koeman. Kevin Mirallas n’était pas sur la feuille de match.

Sunderland, avec Adnan Januzaj et Jason Denayer pendant toute la rencontre, s’est largement incliné contre Southampton (0-4). Manolo Gabbiadini a inscrit un doublé (30e et 45) avant que Denayer ne marque contre son camp (89e). Shane Long a scellé le score dans le temps additionnel (90e+2).

Crystal Palace et Christian Benteke ont subi la loi de Stoke City (1-0). Joe Allen a marqué l’unique but de la rencontre.

En début de soirée, Liverpool, avec Mignolet mais sans Origi, s’est imposé 2-0 dans le match au sommet face à Tottenham. Deux buts de Sané ont permis aux Reds de revenir à un point de leur adversaire du soir.